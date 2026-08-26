بيسنت: الولايات المتحدة ستحاسب الجهات الداعمة للنظام الإيراني ماليا

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي وشل تهديد النظام الإيراني.

وشدد بيسنت في تصريحات له على عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.

كما دعا بيسنت إلى ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني.

وختم وزير الخزانة الأمريكي تصريحاته قائلا : الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكن النظام الإيراني ماليا.

وفي وقت لاحق ، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع عدد من قادة العالم، مطالباً إياهم بوقف تعاملاتهم مع إيران، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وقال بيسنت خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة إن ترامب أجرى اتصالات هاتفية مع قادة دول تتضمن مطالب محددة بوقف التعامل مع إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في رصد نتائج لهذه التحركات.

وأضاف بيسنت: "أنا على ثقة بأن الرئيس، كما تعلمون جميعًا، يتمتع بقدرة إقناع كبيرة، وقد لمس بالفعل نتائج إيجابية."

وأضاف أن مسؤولي وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية يتابعون هذه الاتصالات من خلال مكالمات وزيارات لمسؤولين في الدول والجهات التي ترغب واشنطن في دفعها لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

وأوضح بيسنت أن المسؤولين الأمريكيين يحددون خلال هذه الاتصالات ما تتوقعه واشنطن والجدول الزمني لتنفيذ هذه المطالب، في محاولة لتوسيع نطاق الضغط الدولي على طهران.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات قطاعية جديدة تستهدف خمسة قطاعات إيرانية، هي: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تضييق الخناق على القطاعات التي تعتبرها واشنطن مصدراً محتملاً للإيرادات أو وسيلة لدعم الاقتصاد الإيراني، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من قدرة طهران على الوصول إلى الأموال والأسواق الدولية.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل تعاملاتها الاقتصادية مع إيران، في تصعيد جديد للضغط الأمريكي على شركاء طهران التجاريين.