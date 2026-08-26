النفط يتراجع بأكثر من دولارين مع تجدد آمال إعادة فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجدد الآمال بإمكانية التوصل إلى ترتيبات بين إيران وسلطنة عُمان تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، ما قد يخفف القيود المفروضة على حركة الشحن وإمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.30 دولار، أو 2.6%، إلى 86.28 دولار للبرميل بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار، أو 2.53%، إلى 80.29 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 10 أغسطس.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 3% خلال جلسة الثلاثاء، مع تزايد التوقعات بانحسار المخاوف المتعلقة بحركة الملاحة عبر المضيق.

وقال ميتسورو موراishi، المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية، إن السوق لا تزال تتفاعل مع التطورات المتعلقة بالملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفًا أن الآمال بإحراز تقدم في المحادثات بين إيران وعُمان دفعت المستثمرين إلى البيع.

وفي المقابل، أشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل دفعت بعض المستثمرين إلى اقتناص انخفاض الأسعار، ما حدّ من خسائر النفط، مرجحًا أن تظل الأسعار تتحرك في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة.

وكانت إيران قد أعلنت استئناف المحادثات مع عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة في المضيق، في وقت تتعرض فيه لضغوط اقتصادية متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتجري إيران وعُمان منذ أسابيع محادثات متقطعة بشأن تنظيم حركة المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في فبراير ما يعادل نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وأعلنت الدولتان الثلاثاء أنهما ناقشتا إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك» عبر المضيق، واتفقتا على تطهيره من الألغام.

ورغم هذه التطورات، لا تزال حركة السفن عبر هرمز محدودة؛ إذ عبر المضيق الثلاثاء خمس سفن تجارية للسلع فقط، بينها ناقلتا غاز بترولي مسال وناقلة بيتومين كانت في طريق الخروج، إلى جانب ناقلتي منتجات فارغتين، وفق بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع السفن. ويقارن ذلك بمتوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، ولا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتواصل في الوقت نفسه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع بصورة أوسع، وقال وزير الداخلية الباكستاني إن المحادثات التي أجرتها بلاده مع إيران شهدت «تقدمًا كبيرًا»، وتركزت على الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وسبل التوصل إلى السلام.

وكانت واشنطن قد وسعت الاثنين عقوباتها الرامية إلى خنق شريان الاقتصاد الإيراني، مهددة بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، لكنها أكدت أنها لن تفرض العقوبات بصورة فورية.

وفي الولايات المتحدة، أفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، بحسب مصادر مطلعة على البيانات.

وكان محللون استطلعت آراءهم يتوقعون ارتفاع المخزونات بنحو 600 ألف برميل في المتوسط، فيما تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.