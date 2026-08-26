ترامب ينعي النجمة الأمريكية دوللي بارتون ويأمر بتنكيس الأعلام لمدة أسبوع

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجمة الموسيقى الأمريكية دوللي بارتون، التي اشتهرت بلقب "ملكة موسيقى الريف"، وأعلن اعتزامه تنكيس الأعلام لمدة أسبوع تكريما لها.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "ببالغ الحزن والأسى، أنعى إليكم وفاة دوللي بارتون، إحدى أعظم مغنيات موسيقى الريف على مر العصور .. إنها خسارة فادحة لملايين البشر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يكن لها مثيل، ولن يكون. تكريما لذكراها، سأقوم بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم. فلترقد روحك بسلام يا دوللي. العالم يحبك".

وقد أعلنت أسرة بارتون، التي اشتهرت بلقب "ملكة موسيقى الريف" وتحولت إلى نجمة سينمائية ورمز أمريكي بارز، وفاتها أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن وفاة بارتون جاءت بعد معاناتها خلال السنوات الأخيرة من مشكلات صحية، حيث أعلنت في مايو الماضي إلغاء عرض كان مقررا لها في لاس فيجاس، مشيرة إلى خضوعها لعلاج من حصوات الكلى لعدة سنوات، فضلا عن معاناتها من اضطرابات في جهاز المناعة والجهاز الهضمي.