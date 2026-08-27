مشاهد إضافية.. تفاصيل النسخة الجديدة من فيلم Avengers: Endgame

بعد مرور نحو 7 سنوات على طرحه الأول، تستعد الشركة المنتجة لفيلم Avengers: Endgame» لاعادته مرة أخري إلى دور العرض السينمائي، من خلال نسخة خاصة تحمل اسم «Avengers: Endgame Encore»، ومن المقرر طرحها يوم 25 سبتمبر 2026.

وتأتي إعادة عرض الفيلم قبل طرح الجزء الجديد «Avengers: Doomsday» المقرر وصوله إلى دور العرض في ديسمبر المقبل، حيث ليضم عدد المشاهد والمحتويات الإضافية التي لم تظهر في النسخة الأصلية، إلى جانب مقدمة خاصة ومشهد ختامي جديد.

ومن المنتظر أن تصل مدة النسخة الجديدة إلى نحو 185 دقيقة، لتكون أطول بحوالي 4 دقائق من النسخة الأصلية للفيلم، والتي تبلغ مدتها قرابة 181 دقيقة.

ويُعد طرح «Avengers: Endgame Encore» جزءًا من التحضيرات لعودة عالم «Avengers» إلى السينمات من خلال «Avengers: Doomsday»، المقرر طرحه في 18 ديسمبر 2026.

ويشارك في بطولة «Avengers: Doomsday» النجم روبرت داوني جونيور، الذي يعود إلى عالم مارفل ولكن هذه المرة في شخصية «Doctor Doom»، إلى جانب عدد من الشخصيات الشهيرة من عوالم «Avengers» و«Fantastic Four» و«X-Men»، بينما يتولى الأخوان جو وأنطوني روسو مهمة إخراج الفيلم.