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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يكشف حقيقة عدوانه على تشاد

السودان
السودان
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية السودانية متابعتها وباهتمام ما تم تداوله من تصريحات وإدعاءات بشأن وقوع إعتداء سوداني على أراضي جمهورية تشاد.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها ؛ على أحترام حكومة جمهورية السودان الكامل لسيادة جمهورية تشاد ووحدة أراضيها
وسلامة حدودها، وحرصها الثابت على علاقات الأخوة وحُسن الجوار والمصالح المشتركة التي تربط الشعبين.

وأضافت الخارجية السودانية، أنه في هذا السياق، تستغرب وزارة الخارجية صدور مواقف تنسب المسؤولية إلى القوات المسلحة السودانية بصورة قاطعة قبل إجراء أي تحقق مهني ومستقل عن ملابسات الواقعة، كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة السودانية تضطلع بواجبها الدستوري في الدفاع عن سيادة
السودان وأمنه وسلامة أراضيه ومواجهة التهديدات التي يتعرض لها، مع الإلتزام باحترام سيادة دول الجوار وعدم استهداف أراضيها.

كما تنظر حكومة السودان باستغراب للصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها المسيرات من داخل إثيوبيا علي الأراضي السودانية وآخرها
كان صباح اليوم، رغم أننا نملك الإثبات والأدلة القاطعة علي هذه الإعتداءات المتكررة.

ودعت وزارة الخارجية جميع الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية، وعدم تبني روايات غير مكتملة، بما يُسهم في خفض التوتر، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

وجدد السودان حرصه على علاقات أخوية ومستقرة مع جمهورية تشاد وإثيوبيا، وعلى معالجة أي مسائل حدودية أو أمنية عبر الحوار والتنسيق المباشر بيننا وبينهم بما يصون
السيادة، ويخدم مصالح الشعوب.

تشاد السودان الخارجية السودانية إثيوبيا القوات المسلحة السودانية

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