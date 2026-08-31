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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: لجنة الحكام كذبت ادعاءات كريم حسن شحاتة.. وعليه إثبات صحة روايته

كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
سارة عبد الله

شن الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، هجومًا على الإعلامي كريم حسن شحاتة، على خلفية تصريحاته بشأن واقعة الحكم محمد معروف خلال مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن لجنة الحكام نفت ما تم تداوله من معلومات حول الواقعة.

وقال أحمد أسامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن لجنة الحكام كذبت، بحسب وصفه، ادعاءات كريم حسن شحاتة المتعلقة بالمعلومة التي حصل عليها من فريق إعداده، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، وإنما وجهت اللجنة الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ خطوة استباقية قبل طلب اللجنة تحويله للتحقيق.

وأضاف أحمد أسامة أن الحل أمام كريم حسن شحاتة حاليًا هو إثبات صحة روايته، وذلك من خلال العودة إلى مصدره داخل نادي زد، ومحاولة إقناعه بأن يتقدم النادي بطلب لسماع محادثات تقنية حكم الفيديو «VAR».

وتابع: «لو مصدره واثق من المعلومة ويهمه يدعم موقف نادي زد بالتأكيد هيعمل كده»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اعتقاده بأن نادي زد لن يقدم على هذه الخطوة، كما أن المصدر لن يتدخل لحل الأزمة الخاصة بكريم حسن شحاتة.

وأوضح أحمد أسامة أن نادي زد، حال امتلاكه ثقة في صحة ما تردد بشأن الواقعة، كان بإمكانه تضمينها في بيانه، أو على الأقل المطالبة بتحديد موعد لسماع محادثات الحكم وتقنية الفيديو.

وانتقد مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» طريقة تعامل كريم حسن شحاتة مع المعلومات التي تصله، قائلًا إن سنوات عمله الطويلة في مجال الإعلام كان من المفترض أن تجعله أكثر حرصًا على التحقق من المعلومات قبل طرحها على الهواء.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على ضرورة التأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها، خاصة عندما تتعلق بسمعة أشخاص أو كيانات، مشيرًا إلى أنه مهما بلغت الثقة في فريق الإعداد، يجب وضع احتمال الخطأ ولو بنسبة قليلة في الاعتبار.

أحمد أسامة واقعة الحكم محمد معروف كريم حسن شحاتة

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