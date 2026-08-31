رد فعل غير متوقع من الأهلي تجاه كريم حسن شحاتة بعد أزمة مباراة زد

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن موقف النادي الأهلي من تقديم شكوى ضد الإعلامي كريم حسن شحاتة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن مباراة الأهلي وزد، وما تردد حول وجود حوار بين وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، والحكم محمد معروف.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي ينوي عدم التقدم بشكوى ضد كريم حسن شحاتة».

كانت تصريحات كريم حسن شحاتة قد أثارت حالة واسعة من الجدل، بعدما كشف عن معلومة تفيد بوجود حديث بين محمد معروف ووائل جمعة خلال مباراة الأهلي وزد، بشأن لاعب الفريق الأحمر علي محمود، الذي كان بحوزته بطاقة صفراء.

وزعم كريم حسن شحاتة أن الحكم محمد معروف طلب من وائل جمعة استبدال علي محمود، بداعي أنه لن يستطيع حمايته من الحصول على بطاقة حمراء حال ارتكابه مخالفة جديدة.

وأثارت التصريحات ردود فعل واسعة، خاصة مع نفي وائل جمعة صحة ما تردد، حيث أكد أن الواقعة لم تحدث، ووصف ما قيل بأنه «كلام باطل».

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تواصله مع عدة مصادر، مؤكدًا أن الحوار المزعوم بين محمد معروف ووائل جمعة بشأن استبدال علي محمود لم يحدث، مشيرًا إلى أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

في المقابل، دخلت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح على خط الأزمة، حيث أكدت أن الواقعة سيتم التحقيق فيها، مع دراسة الاستماع إلى تسجيلات المحادثات الخاصة بالحكم وتقنية الفيديو، للوصول إلى حقيقة ما حدث خلال المباراة.

وبحسب ما كشفه أحمد عبد الباسط، فإن الأهلي يتجه إلى عدم اتخاذ إجراء رسمي أو التقدم بشكوى ضد كريم حسن شحاتة، رغم حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته خلال الساعات الماضية.