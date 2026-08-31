تشكيل المصري أمام بيراميدز في الدوري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري عددًا من التغييرات مقارنةً بالتشكيل الذي بدأ به الفريق مباراته الماضية، في ظل سعي الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل المصري أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: محمد الشامي، حسين فيصل، صلاح محسن.