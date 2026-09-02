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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حار رطب شمالا وشديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تعلن خريطة طقس اليوم وحالة البحرين

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر واحد ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 36 24

6 اكتوبر 36 24

بنها 35 25

دمنهور 34 24

وادى النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

بلطيم 32 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

كاترين 29 16

الطور 36 24

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 21

رأس غارب 35 28

سفاجا 36 27

مرسى علم 37 27

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 38 27

أبرق 39 28

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 40 22

أبوسمبل 41 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 45 32

الرياض 43 29

المنامة 40 34

أبوظبى 42 31

الدوحة 43 34

الكويت 45 31

دمشق 35 20

بيروت 32 27

عمان 32 21

القدس 31 22

غزة 31 25

بغداد 43 30

مسقط 32 28

صنعاء 28 15

الخرطوم 39 30

طرابلس 32 25

تونس 38 24

الجزائر 30 25

الرباط 31 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 16

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 32 23

نيودلهى 33 25

جاكرتا 34 24

بكين 32 17

كوالالمبور 35 25

طوكيو 33 26

أثينا 34 25

روما 35 19

باريس 25 15

مدريد 37 20

برلين 22 14

لندن 21 15

مونتريال 23 15

موسكو 22 13

نيويورك 28 21

واشنطن 36 24

نواكشوط 37 27

أديس أبابا 21 13

شديد الحرارة جنوبا الأرصاد خريطة طقس اليوم

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