الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف خيام النازحين ومناطق عدة في قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل خروقاته باتجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى استهداف المناطق المحاذية للمناطق المصنفة باللون الأصفر، والتي توجد فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المناطق تمثل مساحة تُقدّر بنحو 70% من مساحة قطاع غزة، وأن المناطق المحاذية لها تتعرض يوميًا لإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ما يؤدي إلى إصابة خيام النازحين الفلسطينيين ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف أنه صباح اليوم وقع قصف مدفعي مركز شرق مدينة دير البلح، إضافة إلى استهداف المناطق الجنوبية لمخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وأشار إلى تعرض خيام النازحين في منطقة المواصي، غرب مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، لإطلاق نار مكثف، فيما شهدت المنطقة نفسها قصفًا من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين فجر اليوم، ونُقل المصابون على إثره إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وأكد أن هذا الصباح شهد أيضًا حركة نشطة للزوارق الحربية الإسرائيلية، التي لاحقت الصيادين الفلسطينيين ومنعتهم من ممارسة مهنة الصيد.