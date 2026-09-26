نائب الرئيس الصيني: نريد إعمار غزة والضفة وعلى الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها

أكد نائب الرئيس الصيني، أن بكين تريد إعادة القضية الفلسطينية لمسارها الصحيح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نائب الرئيس الصيني:" نرغب في إعمار قطاع غزة والضفة الغربية".



وأضاف نائب الرئيس الصيني: “على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بشأن التنمية”.

وتابع :" الدول العظمى تتحمل مسئولية صون الأمن والسلم الدوليين".

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 1408 شهداء، والإصابات تجاوزت الـ4 آلاف و890 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834 حالة.