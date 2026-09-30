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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن: نتابع باهتمام بالغ حادثة طائرة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، إن واشنطن تجري تنسيقًا وثيقًا مع نظرائها في الخارج بشأن حادث طائرة «فلاي دبي» التي كانت متجهة إلى إسرائيل، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر مع الجانب الإسرائيلي منذ وقوع الحادث.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن السلطات الأمريكية تلقت، اليوم الأربعاء، تقارير متضاربة بشأن ما جرى على متن الطائرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة في حالة تأهب دائم، وتتعامل بجدية بالغة مع أي حادث مماثل، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا توجد حاليًا تهديدات موثوقة ضد الولايات المتحدة مرتبطة بحادث الطائرة.

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن ركابًا إسرائيليين كانوا على متن الطائرة ساعدوا، وفق المعلومات المتاحة لديه، في السيطرة على مساعد الطيار الذي يبدو أنه حاول الاستيلاء على الطائرة.

وأشار هاكابي، في منشور عبر منصة «إكس»، إلى أن الحادث كان من الممكن أن تكون تداعياته خطيرة، لكنه أكد أن الجميع أصبحوا بأمان، لافتًا إلى أن تفاصيل الواقعة لا تزال غير واضحة بشكل كامل في هذه المرحلة.

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