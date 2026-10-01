أمير هشام: عندما يخطئ المدير الفني يجب أن نشير إلى الخطأ.. وعندما يتراجع نشيد به

أكد الإعلامي أمير هشام أن انتقاد المدير الفني لمنتخب مصر لا يتعارض مع دعمه ومساندته، مشددًا على أن النقد الموضوعي قد يكون هدفه الأساسي مساعدة المدرب والمنتخب على مواصلة النجاح، وذلك خلال برنامجه «مودرن سبورتس».

وقال أمير هشام: «عندما يخطئ المدير الفني، يجب أن نتحدث ونشير إلى الخطأ، وعندما يُراجع تصريحاته ويُدرك خطأه، يجب أن نشيد به ونحييه على تدارك الأمر».

وأضاف: «أكبر عدو لك هو من لا يصارحك بالحقيقة، وكذلك من يتعمد تبني رأي مختلف لمجرد أن يظهر بصورة مختلفة».

وأوضح أن النقد لا يتعارض مع الدعم، قائلًا: «النقد لا يتعارض أبدًا مع الدعم، بل إن النقد في كثير من الأحيان يكون هدفه الأساسي هو الدعم والمساندة».

وتابع: «عندما أنتقدك وأشير إلى أمر يجب أن تنتبه إليه، فأنا أفعل ذلك لأنني أخشى عليك، وأتمنى أن تكمل ما بدأته ونجحت فيه، لأنك في النهاية مدرب منتخب بلدي».

وشدد أمير هشام على أن المجاملة أو النفاق من أجل تحقيق مصلحة شخصية قد يتعارضان مع مصلحة المنتخب، قائلًا: «لكن أن أجاملَك أو أنافقَك من أجل مصلحتي الشخصية، فهذا يعني أنني أضع مصلحتي فوق مصلحة المنتخب، وربما تكون هناك بالفعل مصالح لدى البعض أهم من مصلحة المنتخب».

وتساءل: «لماذا نُصرّ على تصوير المشهد وكأن هناك فريقين؟».

وأشار إلى أن مواقف المتابعين من الانتقادات تختلف، موضحًا: «بصراحة، هناك أشخاص بالغوا كثيرًا في الانتقاد، والله وحده يعلم نواياهم، لكن في المقابل هناك من انتقد بموضوعية لأن المصلحة العامة تهمه».

وأضاف: «وهناك أيضًا من اختار الصمت تمامًا وتجاهل الأمر ربما أن له مصلحة خاصة».

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد على احترامه لاختلاف المواقف، قائلًا: «في النهاية، كل شخص حر في موقفه، لكن أتمنى ألا نحاول تقديم صورة تختلف عن الحقيقة».

واختتم تصريحاته برسالة واضحة بشأن العلاقة بين النقد والمساندة: «دعم منتخب مصر لا يعني غياب النقد.. والنقد البناء لا يعني غياب الدعم».