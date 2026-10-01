قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيع بأزيد من السعر وخبز ناقص الوزن.. التموين تضبط 36 مخالفة في حملة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الزمالك
سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم
كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
هل اكتشاف اتجاه القبلة الصحيح يستوجب إعادة الصلاة؟.. المفتي يجيب
«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
بزيادة 4 جدد.. إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي 2027
بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«العودة إلى المستقبل».. ياسر محب يكشف شعار الدورة السادسة لمهرجان السينما الفرنكفونية

مهرجان السينما الفرنكفونية
مهرجان السينما الفرنكفونية
إسراء صبري

قال الدكتور ياسر محب، رئيس مهرجان السينما الفرنكفونية، إن اختيار شعار «العودة إلى المستقبل» للدورة السادسة من المهرجان جاء انطلاقًا من التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما صناعة السينما، التي باتت أمام آفاق مفتوحة تتجاوز في كثير من الأحيان توقعات صناع الأفلام أنفسهم.

وأوضح  خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان سلمى خالد وشروق وجدي، أن فكرة «العودة إلى المستقبل» تستند إلى أن السينما العالمية قدمت، على مدار عقود، أعمالًا استشرفت مستقبل البشرية، وتنبأت بالتطورات التي ستطرأ على التكنولوجيا ووسائل الإعلام، وما سينتج عنها من أشكال جديدة للفن، وفي مقدمتها صناعة السينما.

وأضاف أن أفلامًا عديدة تناولت في وقت مبكر موضوعات مثل تنامي قوة التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي، حتى قبل أن يصبح هذا المصطلح متداولًا بالشكل المعروف حاليًا. وكانت بعض هذه الأفكار تبدو في الماضي ضربًا من الخيال، مثل استخدام الشاشات بطرق غير تقليدية أو تدخل الروبوتات والتكنولوجيا بصورة مباشرة في حياة الإنسان.

وأشار إلى أن ما كان يُنظر إليه باعتباره خيالًا علميًا أصبح، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، واقعًا ملموسًا، قائلًا إن التطور التكنولوجي بات حاضرًا بقوة في تفاصيل الحياة اليومية، ويمكن للجميع ملاحظة تأثيره المتزايد، خصوصًا مع التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة.

وأكد محب أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد نقاش حول المستقبل، وإنما أصبح واقعًا يعيشه العالم منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن النقاش حول تأثير هذه التقنيات امتد إلى الأوساط الثقافية والفنية، بما في ذلك جمعيات النقاد والكتاب وصناع السينما.

وأوضح أن هذا النقاش ظهر أيضًا في كبرى المحافل السينمائية العالمية، ومن بينها مهرجان كان السينمائي، في ظل مخاوف من أن يؤدي التوسع في استخدام التكنولوجيا إلى تراجع دور الإبداع البشري أو التأثير في الرسالة التي يحملها الفن.

العودة إلى المستقبل السينما الفرنكوفونية الذكاء الاصطناعي مهرجان السينما الفرنكفونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترشيحاتنا

فتوح

فتوح يتمسك بالرحيل عن الزمالك.. 1.5 مليون دولار كلمة السر

أحمد شوبير ومحمد عبد المنعم

زعلانين منه وعندهم حق.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

الاتحاد المصري للمصارعة

الاتحاد الدولي للمصارعة يوافق على ملف ترشيح مصر لاستضافة البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد 2028

بالصور

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد