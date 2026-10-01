أستاذ دراسات صينية: قمة السيسي وشي جين بينج أعادت تعريف أولويات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

قال الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر جاءت في توقيت مهم بالتزامن مع مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية.

وأوضح خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القمة الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج أضافت الكثير للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

وأضاف أن العلاقات انتقلت من مرحلة تثبيت الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى مرحلة إعادة تعريف أولوياتها المستقبلية، فالشراكة بدأت عام 2014، وبعد 12 عامًا أصبحت أكثر إنتاجية واتساعًا.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين أصبح يشمل مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الأخضر والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات والحوسبة والأمن السيبراني وأشباه الموصلات وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد.

وأكد أن القمة ركزت على زيادة حجم التعاون، إلى جانب توطين الصناعة، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك مواءمة بين رؤية مصر 2030 والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات والخدمات.