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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | حملات تموينية وإزالة للتعديات ورفع للإشغالات والاهتمام للحفاظ على الحدائق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 30/9/2026 أحداث متنوعة. 

قامت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بضبط سيارة فنطاس بيضاء اللون محمل عليها تانك، أثناء قيامها بتعبئة كمية قدرها 4045 لتراً من السولار بإحدى محطات الوقود.

ويأتى ذلك فى ضوء التعليمات المشددة والمستمرة من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على تداول المواد البترولية، والتصدى لأى مخالفات تتعلق بتداولها أو التصرف فيها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

https://www.elbalad.news/7124906

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسؤولين بمختلف الجهات بمنع قطع أو تقليم أى أشجار منعًا باتًا، إلا بعد التقدم بطلب إلى إدارة الحدائق المختصة، والتى تقوم بدورها بإجراء المعاينة الميدانية اللازمة، لتحديد مدى الإحتياج إلى التقليم أو التهذيب أو القطع من عدمه، وفقًا للحالة الفعلية للشجرة.

يأتى ذلك فى ضوء التوجيهات المشددة والمستمرة من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن الحفاظ على الأشجار والنخيل، وحمايتها من أى أعمال قطع أو تقليم عشوائى، والتأكيد على ضرورة التعامل معها وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

https://www.elbalad.news/7125185

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مسئولى الوحدة المحلية وإدارة الحدائق، بسرعة التعامل ورفع مخلفات إحدى الأشجار التى تعرضت للسقوط بالحارة الغربية لكورنيش النيل القديم، وذلك بعد سقوطها من تلقاء نفسها، لتسهيل حركة المارة من المواطنين والزائرين بالممشى المخصص لهم.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين ، بشأن الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لشوارع وميادين المحافظة، والتعامل الفورى مع أى مخلفات أو معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين والسيولة المرورية.

https://www.elbalad.news/7125190

جهود متنوعة 

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة ، بمواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية ، والتى تمت داخل مناطق الصداقة الجديدة والإسكان المتميز ، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمظهر الحضارى بهذه المناطق الحيوية .

وشملت الأعمال مواصلة تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بعدد من المناطق المستهدفة بما يسهم فى دعم منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية ، فضلاً عن الإستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وترشيد إستهلاك الطاقة .

https://www.elbalad.news/7125400

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، سواء بالتعدى بالبناء أو الزراعة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه، والتصدى بكل حسم لأى تعديات أو مخالفات.

وقد أسفرت جهود المرحلة الثانية ، منذ إنطلاقها فى 26 سبتمبر الجارى، عن إزالة 165 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 70 ألفًا و100 م2 ، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لاسترداد حق الدولة والتعامل الفورى مع أى تعديات أو مخالفات.

https://www.elbalad.news/7125405

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع العديد من الإشغالات والتعديات على حرم الطري ق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، وتحقيق الإنضباط والسيولة المطلوبة ، والحفاظ على المظهر الحضارى بمختلف المدن والمراكز .

https://www.elbalad.news/7125404

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