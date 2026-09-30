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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكلف بسرعة رفع مخلفات شجرة سقطت تلقائياً بكورنيش النيل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مسئولى الوحدة المحلية وإدارة الحدائق، بسرعة التعامل ورفع مخلفات إحدى الأشجار التى تعرضت للسقوط بالحارة الغربية لكورنيش النيل القديم، وذلك بعد سقوطها من تلقاء نفسها، لتسهيل حركة المارة من المواطنين والزائرين بالممشى المخصص لهم.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين ، بشأن الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لشوارع وميادين المحافظة، والتعامل الفورى مع أى مخلفات أو معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين والسيولة المرورية.

التعامل الفورى ورفع مخلفات الشجرة

وعلى الفور تم توجيه فرق العمل والمعدات المختصة للتعامل مع الشجرة التى سقطت، ورفع مخلفاتها من موقع الحادث، مع التأكيد على سرعة إعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية والحفاظ على إنسيابية الحركة بالكورنيش.

جهود

وقد قامت إدارة الحدائق بالمعاينة الميدانية، حيث تبين أن الشجرة مصابة بالتسوس، وهو ما أدى إلى سقوطها بهذا الشكل.

المتابعة المستمرة لأعمال الأشجار والحدائق

وتواصل محافظة أسوان من خلال الوحدات المحلية وإدارة الحدائق، أعمال المتابعة الدورية للأشجار بمختلف الشوارع والميادين والمناطق الحيوية، والتعامل مع أى أشجار قد تمثل خطورة نتيجة وصولها إلى العمر الإفتراضى أو تعرضها لأى عوامل قد تؤثر على سلامتها.

ووجه المحافظ بمراجعة كافة الأشجار، وخاصة الكبيرة والمعمرة للتعامل معها بأسلوب علمى، والتأكد من عدم إصابتها بالتسوس أو أى أمراض أخرى تؤثر على حالتها.

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