مواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بالصداقة الجديدة بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة ، بمواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية ، والتى تمت داخل مناطق الصداقة الجديدة والإسكان المتميز ، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمظهر الحضارى بهذه المناطق الحيوية .

مواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية

وشملت الأعمال مواصلة تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بعدد من المناطق المستهدفة بما يسهم فى دعم منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية ، فضلاً عن الإستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وترشيد إستهلاك الطاقة .

جهود متنوعة

تحسين مستوى الخدمات والإرتقاء بالمظهر الحضارى

وتأتى هذه الأعمال ضمن جهود محافظة أسوان المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق والأحياء السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع مواصلة المتابعة الميدانية للأعمال المنفذة والتعامل مع أى إحتياجات أو مطالب تتعلق بقطاع الإنارة العامة، بما يحقق السيولة والأمان للمواطنين ويرتقى بالمظهر الحضارى للمناطق السكنية .

وتواصل محافظة أسوان جهودها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمناطق السكنية ، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من خلال مواصلة تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بالصداقة الجديدة والإسكان المتميز ، بما يسهم فى تحسين مستوى الإضاءة والإرتقاء بالمظهر الحضارى .

