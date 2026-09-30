قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك السحب الممطرة لـ «البحيرة وكفر الشيخ» واستمرار الأمطار على السواحل الشمالية
القناة 14 العبرية: منفذ محاولة خطف طائرة فلاي دبي تحرك بمفرده
الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس
511 مليار جنيه للإنفاق على الصحة.. تفاصيل تطوير الخدمات وتنفيذ 300 مشروع جديد
الخارجية الروسية: زيلينسكي يسعى لهدنة لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع
طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»
مدبولي: وجهت جميع الوزراء بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية
انفجار قرب مركز شرطة بـ زاهدان الإيرانية.. والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث
مدبولي يشيد بلقاء الرئيس السيسي ومجلسي الوزراء والمحافظين أمس: تقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بالصداقة الجديدة بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة ، بمواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية ، والتى تمت داخل مناطق الصداقة الجديدة والإسكان المتميز ، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمظهر الحضارى بهذه المناطق الحيوية .

مواصلة أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية
وشملت الأعمال مواصلة تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بعدد من المناطق المستهدفة بما يسهم فى دعم منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية ، فضلاً عن الإستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وترشيد إستهلاك الطاقة .

جهود متنوعة

تحسين مستوى الخدمات والإرتقاء بالمظهر الحضارى
وتأتى هذه الأعمال ضمن جهود محافظة أسوان المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق والأحياء السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع مواصلة المتابعة الميدانية للأعمال المنفذة والتعامل مع أى إحتياجات أو مطالب تتعلق بقطاع الإنارة العامة، بما يحقق السيولة والأمان للمواطنين ويرتقى بالمظهر الحضارى للمناطق السكنية .

وتواصل محافظة أسوان جهودها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمناطق السكنية ، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من خلال مواصلة تركيب كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية بالصداقة الجديدة والإسكان المتميز ، بما يسهم فى تحسين مستوى الإضاءة والإرتقاء بالمظهر الحضارى .
 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

لبنان

بين فخ الإفلاس وفرصة الإنقاذ.. قانون الفجوة المالية يضع الاقتصاد اللبناني على مفترق طرق| تفاصيل

بوتين

الخارجية الروسية: أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية هدافا لنا

المناهج الدراسية

المناهج الدراسية تضع الأسرة المصرية أمام اختبار صعب.. داليا الأتربي تكشف التفاصيل

بالصور

ناهد السباعى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد