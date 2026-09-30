حفاظًا على الأشجار والنخيل.. محافظ أسوان يوجه بمنع قطع أو تقليم الأشجار

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسؤولين بمختلف الجهات بمنع قطع أو تقليم أى أشجار منعًا باتًا، إلا بعد التقدم بطلب إلى إدارة الحدائق المختصة، والتى تقوم بدورها بإجراء المعاينة الميدانية اللازمة، لتحديد مدى الإحتياج إلى التقليم أو التهذيب أو القطع من عدمه، وفقًا للحالة الفعلية للشجرة.

يأتى ذلك فى ضوء التوجيهات المشددة والمستمرة من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن الحفاظ على الأشجار والنخيل، وحمايتها من أى أعمال قطع أو تقليم عشوائى، والتأكيد على ضرورة التعامل معها وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

المتابعة الميدانية للحفاظ على الأشجار

وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية الدورية والمستمرة، والتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على الأشجار والنخيل ورفع كفاءة المساحات الخضراء بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

الإلتزام بتعليمات رئيس الوزراء للحفاظ على الأشجار

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية الإلتزام الكامل بالتوجيهات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى أعمال قطع أو إضرار بالأشجار إلا وفقًا للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

وتؤكد محافظة أسوان استمرار جهودها للحفاظ على الأشجار والنخيل بإعتبارها أحد عناصر البيئة والمظهر الحضارى، مع التشديد على عدم إجراء أى أعمال تقليم أو تهذيب أو قطع إلا بعد المعاينة من الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.