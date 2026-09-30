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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمركز ومدينة دراو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع العديد من الإشغالات والتعديات على حرم الطري ق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، وتحقيق الإنضباط والسيولة المطلوبة ، والحفاظ على المظهر الحضارى بمختلف المدن والمراكز .

رفع الإشغالات والتحفظ على 24 مضبوطة
وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، مع التحفظ على 24 من المضبوطات، وذلك بنطاق جوار سور الوحدة البيطرية وشارع العروبة وسوق الخضار، بما يسهم فى إعادة الانضباط وفتح حرم الطريق أمام حركة المواطنين.

التشديد على الإلتزام بخطوط التنظيم


كما تم التشديد على أصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق ، مع التأكيد على إستمرار الحملات للتعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات، بما يحقق السيولة المطلوبة لحركة المترددين من الأهالى ويحافظ على المظهر الحضارى للشوارع والمناطق الحيوية.

وتواصل محافظة أسوان حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، حيث أسفرت حملة مكبرة بدراو عن التحفظ على 24 مضبوطة ، مع التشديد على الإلتزام بخطوط التنظيم لتحقيق السيولة والحفاظ على المظهر الحضاري.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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