ولي العهد البحريني: حريصون على مواصلة دعم المبادرات الخليجية لتعزيز مسيرة العمل المشترك

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حرص بلاده على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة، بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعد كافة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم / الأربعاء / في قصر الرفاع، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الـ 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة الـ 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة البحرين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الأمير سلمان بن حمد إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تستند إليه من وشائج أخوية راسخة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تواصل المضي قدمًا نحو تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، ويلبي طموحات أبناء دول المجلس نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.

وأكد الأمير سلمان بن حمد أهمية مواصلة العمل على تحقيق رؤى وتطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون الخليجي بالقطاعين الإسكاني والعقاري، عبر تعزيز التنسيق والعمل المشترك، وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة مختلف التحديات، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة.

ونوه بأهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، بالتزامن مع استضافة البحرين للاجتماع الـ 24 للجنة الوزراء المعنيين بشئون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تمثله هذه الفعاليات والمؤتمرات من أهمية في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات والتعاون بين دول مجلس التعاون في القطاعين الإسكاني والعقاري، بما يدعم تطوير الحلول والمبادرات المبتكرة التي تسهم في استدامة هذين القطاعين الحيويين وتحقق التطلعات المرجوة.

من جانبهم، أعرب رؤساء الوفود عن تقديرهم لحرص ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على دعم العمل الخليجي المشترك؛ بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.