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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. إزالة 165 حالة تعد على أملاك الدولة

إزالة التعديات
إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، سواء بالتعدى بالبناء أو الزراعة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه، والتصدى بكل حسم لأى تعديات أو مخالفات.

وقد أسفرت جهود المرحلة الثانية ، منذ إنطلاقها فى 26 سبتمبر الجارى، عن إزالة 165 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 70 ألفًا و100 م2 ، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لاسترداد حق الدولة والتعامل الفورى مع أى تعديات أو مخالفات.

تنسيق تنفيذى وأمنى مكثف
وتأتى هذه الجهود فى ضوء التكليفات المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون وبكل حسم وفاعلية.

تنوع حالات الإزالات والتعامل مع المخالفات


وشملت الحملات إزالة عدد من التعديات على أراضى أملاك الدولة الواقعة خارج المنظومة، بالإضافة إلى الحالات التى تم رفض طلبات تقنينها ضمن منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، فضلًا عن حالات التعدى فى المهد، والتعديات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للتصدى لكافة أشكال التعديات والمخالفات والحفاظ على أراضى الدولة.

إزالة 16 حالة تعدى بحى الصداقة الجديدة
ففى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تم إزالة 16 حالة تعدٍ بمساحة 26 ألفًا و600 م²، وذلك بنطاق حى الصداقة الجديدة، وسط مشاركة الجهات الأمنية بقيادة اللواء أسامة حتاتة مساعد مدير الأمن، وبحضور نواب رئيس المدينة أحمد عبد الراضى ونجار عبد الرحمن، ورئيس الحى الدكتور محمد صلاح، وعمرو عوض مدير المتغيرات بالوحدة، إلى جانب الفنيين والعاملين، مدعمين بالمعدات الثقيلة اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة.

إزالة 17 حالة تعدى بمركز ومدينة إدفو
وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة شوقى مصطفى، قام العاملون بالتعاون مع الجهات المعنية بإزالة 17 حالة تعدٍ بمساحة 4 آلاف و350 م²، وذلك بنطاق قرى الرمادى بحرى والرمادى قبلى والكلح غرب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 10 حالات تعدى بكوم أمبو
وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة اللواء سمير البلاصى، تم إزالة 10 حالات تعدٍ عبارة عن متغيرات مكانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، وذلك فى إطار التعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها.

إزالة 3 حالات تعدى بمدينة البصيلية
وفى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، تم إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 595 م²، تنوعت بين متغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة معدات الوحدة المحلية.

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