مستشار الأمن القومي العراقي: ننتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون مع التحالف الدولي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، اليوم الخميس، أن العراق ينتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون بينه وبين شركائه في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع التحالف الدولي أثمرت عن إعادة أكثر من عشرين ألف عراقي من مخيم الهول.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي - في كلمته خلال اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا المنعقد في روما، بحسب بيان عن المستشارية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن "الشراكة مع التحالف الدولي أثمرت عن إعادة أكثر من عشرين ألفًا من المواطنين العراقيين من مخيم الهول وإعادة إدماجهم في المجتمع"، لافتًا إلى أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تضحيات العراقيين ودعم الشركاء في التحالف الدولي".

وأضاف: "اليوم ننتقل من مرحلة الانتصار على داعش إلى مرحلة ترسيخ قدرة العراق على منع عودته والمساهمة بفاعلية في أمن واستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن العراق وافق في فبراير 2026، وبالتنسيق مع التحالف الدولي، على نقل أعداد من معتقلي داعش من أماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أنه تم استكمال التحقيقات الأولية معهم من قبل القضاء العراقي، والبالغ عددهم 5704، وتمت مفاتحة البعثات الدبلوماسية لغرض تأكيد رعوية مواطنيهم المحتجزين، وذلك استكمالًا لملفاتهم لغرض عرضها أمام المحاكم المختصة.