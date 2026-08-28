مبكرا .. انتهاء فعاليات كرة اليد الشاطئية لأولمبياد الشركات 59 | صور

شهد المستشار إسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام اتحاد الشركات والكيميائي صلاح فتحي رئيس شركة السكر ورئيس منطقة قبلي نهائي مسابقة كرة اليد الشاطئية والتي أقيمت ضمن فعاليات أولمبياد الشركات في دورتها الـ 59 والتي سوف تشهد حفلا كبيرا يوم الأحد بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ود. اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات.

مبكرا انتهاء فعاليات كرة اليد الشاطئية لأولمبياد الشركات 59

واكد سكرتير عام الاتحاد أن مسابقة كرة اليد الشاطئية بدأت مبكرا علي شاطيء بورسعيد وانتهت فعالياتها أمس بفوز فريق مطاحن قنا بالمركز الأول في عمومي الرجال وجاء البنك الاهلي في المركز الثاني وتبعه بنك مصر في المركز الثالث

بينما فاز فريق السكر للصناعات بالمركز الأول فوق 35 سنه وجاء فريق مصر للبترول في المركز الثاني وحل فريق بوتاجاسكو في المركز الثالث.

كما فاز بالمركز الأول فريق شركة السكر للصناعات فوق 45 سنه وجاءت حاويات بورسعيد في المركز الثاني بينما حل فريق النحاس المصريه في المركز الثالث

قام الكيميائي صلاح فتحي رئيس شركة السكر للصناعات ورئيس منطقة وجه قبلي بتسليم الكؤوس والميداليات علي الفرق الفائزة في المسابقات الثلاثة بحضور أحمد أبو العطا رئيس نادي حاويات بورسعيد.