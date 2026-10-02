متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: افتتاح 20 مدرسة تستقبل أكثر من 36 ألف طالب

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، أن اللجنة نجحت في إعادة العملية التعليمية إلى عدد من المناطق داخل القطاع، من خلال افتتاح 20 مدرسة واستقبال أكثر من 36 ألف طالب مع انطلاق العام الدراسي.

المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة

وقال منصور إن الطلاب عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد فترة طويلة من الحرمان من التعليم، مشيرًا إلى أن آخر المدارس التي أنشأتها اللجنة في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة حملت اسم «مدرسة مصر التعليمية».

وخلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أوضح منصور أن عودة الطلاب إلى المدارس مثلت لحظة مهمة للعائلات والأطفال في القطاع، بعد أكثر من 1000 يوم حُرم خلالها الطلاب من الانتظام في العملية التعليمية، وفقًا لما ذكره.

زي مدرسي وحقائب ووجبات للطلاب

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة إلى أن الدعم المصري لم يقتصر على إنشاء المدارس، وإنما شمل توفير مستلزمات الدراسة للطلاب، من بينها الزي المدرسي والحقائب والقرطاسية، بدعم من جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن المدارس تقدم للطلاب وجبات صباحية وخدمات يومية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والرعاية اللازمة لمساعدتهم على استعادة انتظامهم في الدراسة.

وأوضح أن اليوم الدراسي يبدأ في المدارس على أنغام السلام الوطني الفلسطيني والسلام الوطني المصري، مع رفع العلمين المصري والفلسطيني، في مشهد يعكس، بحسب قوله، أجواء التضامن بين الشعبين.

«مصر التعليمية».. مدرسة جديدة لأطفال غزة

ولفت منصور إلى أن «مدرسة مصر التعليمية» تعد أحدث المدارس التي أنشأتها اللجنة في قطاع غزة، مؤكدًا استمرار العمل على توفير الخدمات التعليمية للأطفال في المناطق المختلفة.

وقال إن عودة التعليم تأتي ضمن الجهود المصرية الرامية إلى مساندة أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن قرار دعم العملية التعليمية في غزة جاء، بحسب تصريحاته، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

75 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري لدعم غزة

وتطرق المتحدث باسم اللجنة المصرية إلى جهود المتطوعين، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 75 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات والمساعدات لأهالي قطاع غزة.

ودعا الراغبين في المساهمة والتبرع لدعم أهالي القطاع إلى التواصل مع الهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال كبيرة ومتعددة.

استعدادات لمواجهة الشتاء داخل مخيمات النازحين

وكشف منصور عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم الأحد للإعلان عن فعاليات جديدة تستهدف توفير الخيام والاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح أن المبادرة تستهدف مساعدة العائلات الموجودة في مخيمات النازحين على مواجهة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وتوفير احتياجات تساعدهم على تجاوز الظروف الجوية الصعبة.

وأكد استمرار اللجنة المصرية في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، في مجالات التعليم والإغاثة والصحة، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل القطاع.