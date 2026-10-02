أسعار ومواصفات سوزوكي سويفت 2026 في السعودية

تنتمي السيارة سوزوكي سويفت إلى فئة الهاتشباك، وتقدم في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، إلى جانب باقة من التقنيات تتضمن وسائل الرفاهية وعناصر التحكم.

محرك سوزوكي سويفت 2026

تعتمد سوزوكي سويفت 2026 على محرك بسعة 1.2 لتر يولد قوة تصل إلى 80 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 111.7 نيوتن متر، ويعمل المحرك مع ناقل حركة CVT، في حين يأتي نظام القيادة بالدفع الأمامي.

سوزوكي سويفت 2026

أبعاد سوزوكي سويفت 2026

تأتي سوزوكي سويفت 2026 بأبعاد مدمجة، إذ يبلغ طول السيارة 3,860 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,735 مم وارتفاعها إلى 1,520 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,450 مم، في حين يصل الخلوص الأرضي إلى 145 مم، مع شبكة أمامية باللون الاسود، ومصابيح ضباب، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية ذات المظهر الحاد.

تجهيزات سوزوكي سويفت 2026

تحصل المقصورة على مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، إلى جانب شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، وتدعم الشاشة تقنيات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح ربط الهواتف الذكية واستخدام عدد من الوظائف والمحتوى عبر النظام الترفيهي للسيارة، كما تتضمن التجهيزات نظام تكييف هواء وأربعة مكبرات صوت.

وتضم سوزوكي سويفت 2026 مجموعة من التجهيزات الاخرى منها حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني. كما تأتي بوسائد هوائية للحماية، مع مرايا جانبية وريموت للتحكم في السيارة، بالإضافة إلى نظام القفل المركزي للأبواب.

أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السعودية

تتراوح أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السوق السعودي بين 57.385 ريالًا و63.135 ريالًا، بحسب الفئة والتجهيزات.