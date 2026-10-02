قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: كفاءة منظومات النقل واللوجستيات جزءا أصيلا من الأمن الاقتصادي
نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في جذب الاستثمارات للعام الرابع
بينهم مصريون.. ضبط 5 متهمين بالكويت استغلوا مشروعا خيريا لبيع التبرعات
الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية
بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها
حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية
خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء
أعراضها متعددة والتشخيص يحتاج لفحص دقيق.. حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية
الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين
عبد العاطي ومسعد بولس يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات ليبيا والسودان والقرن الأفريقي
باستثناء ماهان.. العراق: استئناف الرحلات لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات سوزوكي سويفت 2026 في السعودية

سوزوكي سويفت 2026
سوزوكي سويفت 2026
صبري طلبه

تنتمي السيارة سوزوكي سويفت إلى فئة الهاتشباك، وتقدم في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات، إلى جانب باقة من التقنيات تتضمن وسائل الرفاهية وعناصر التحكم.

محرك سوزوكي سويفت 2026 

تعتمد سوزوكي سويفت 2026 على محرك بسعة 1.2 لتر يولد قوة تصل إلى 80 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 111.7 نيوتن متر، ويعمل المحرك مع ناقل حركة CVT، في حين يأتي نظام القيادة بالدفع الأمامي.

سوزوكي سويفت 2026

أبعاد سوزوكي سويفت 2026 

تأتي سوزوكي سويفت 2026 بأبعاد مدمجة، إذ يبلغ طول السيارة 3,860 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,735 مم وارتفاعها إلى 1,520 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,450 مم، في حين يصل الخلوص الأرضي إلى 145 مم، مع شبكة أمامية باللون الاسود، ومصابيح ضباب، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية ذات المظهر الحاد.

تجهيزات سوزوكي سويفت 2026 

تحصل المقصورة على مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، إلى جانب شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، وتدعم الشاشة تقنيات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يتيح ربط الهواتف الذكية واستخدام عدد من الوظائف والمحتوى عبر النظام الترفيهي للسيارة، كما تتضمن التجهيزات نظام تكييف هواء وأربعة مكبرات صوت.

وتضم سوزوكي سويفت 2026 مجموعة من التجهيزات الاخرى منها حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني. كما تأتي بوسائد هوائية للحماية، مع مرايا جانبية وريموت للتحكم في السيارة، بالإضافة إلى نظام القفل المركزي للأبواب.

أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السعودية

تتراوح أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السوق السعودي بين 57.385 ريالًا و63.135 ريالًا، بحسب الفئة والتجهيزات.

سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت أسعار سوزوكي سويفت أسعار سوزوكي سويفت 2026 أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

ارشيفية

مدير الدراسات الأوراسية: النظام الدولي الحالي يدخل مرحلة التحول نحو جغرافيا اقتصادية جديدة

الشيخوخة

5 أنشطة مفيدة لكبار السن للحفاظ على الصحة.. الحركة والتواصل والقراءة تحمي من العزلة

هرمز

خبير اقتصادي: تداعيات أزمة مضيق هرمز تمتد من الطاقة إلى مختلف القطاعات

بالصور

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد