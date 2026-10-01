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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز تشتعل أثناء اختبارها | صور

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز
مرسيدس AMG GT بلاك سيريز
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة مرسيدس AMG GT بلاك سيريز وهي مشتعلة أثناء اختبارها، وذلك بعد خروجها من حلبة نوربورجرينج، في وقت كانت فيه AMG تواصل المراحل المتقدمة من اختبار أقوى وأشرس لـ GT، وتنتمي AMG GT لفئة السيارات الكوبيه .

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز

وتمكن السائق في الوصول بالسيارة المشتعلة إلى مركز اختبارات AMG على بعد نحو 2.5 كم، قبل السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وستقوم الشركة بإجراء تحقيق لمعرفة السبب قبل استكمال برنامج الاختبارات.

- محرك مرسيدس AMG GT بلاك سيريز :

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز

تحصل سيارة مرسيدس AMG GT بلاك سيريز علي قوتها من 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 637 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، بجانب نظام هجين خفيف، ومقترن بها أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.9 ثانية، ومن 100 إلى 200 كم/ساعة خلال 11.4 ثانية.

- بداية مرسيدس AMG GT بلاك سيريز :

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز

خرجت سيارة AMG GT من حلبة نوربورجرينج وهو يطلق سحابة من الدخان، قبل ظهور النيران في الجهة اليمنى من نظام العادم لأسباب لم تتضح حتى الآن.

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز

واستطاع السائق مواصلة السير حتى مركز اختبارات AMG، حيث شارك موظفون من شركة Manthey Racing المجاورة في التعامل مع الحريق، واحتاج إخماد النيران إلى خمس طفايات، فيما سحبت مرسيدس السيارة لاحقاً باستخدام جي كلاس ونقلتها إلى داخل منشآتها.

مرسيدس AMG GT بلاك سيريز

لم تعلن مرسيدس حتى الآن عن تأثير الحادث على برنامج تطوير السيارة أو موعد إطلاقها، ولكن من المتوقع أن تفحص AMG النموذج لمعرفة السبب الدقيق لاشتعال نظام العادم والتأكد من عدم وجود مشكلة يمكن أن تتكرر في النماذج الأخرى، وهو ما قد يفرض توقف مؤقت لبعض الاختبارات.

وتشير إلى إمكانية الكشف عن GT بلاك سيريز الجديدة قبل نهاية 2026 أو خلال بداية 2027، لكن الشركة لم تحدد موعداً رسمياً حتى الآن.

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