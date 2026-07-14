تصل لـ 43 درجة واضطراب بالبحار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد الأربعاء طقسا حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وطقسا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، و أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 35 23

6 اكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 23

بلطيم 32 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 32 21

رفح 32 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 21

كاترين 33 19

الطور 35 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 27

الاسكندرية 31 23

العلمين 30 24

مطروح 30 25

السلوم 33 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 36 27

شلاتين 38 29

حلايب 34 28

أبو رماد 36 27

مرسى حميرة 36 27

أبرق 40 28

جبل علبة 36 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 41 26