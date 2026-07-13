أسعار السلع الغذائية اليوم.. المكرونة تتراجع أكثر من 6 جنيهات وكرتونة البيض تنخفض 5 جنيهات

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، تحركات متباينة، مع تسجيل انخفاضات ملحوظة في المكرونة والبقوليات والزيوت، مقابل ارتفاع أسعار عدد محدود من السلع، أبرزها كرتونة البيض والشاي والسكر.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض العادي متوسط سعر 102.96 جنيه، بزيادة 2.35 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) متوسط سعر 120.34 جنيه، بتراجع 4.58 جنيه.

وبلغ سعر البيضة البيضاء 4.21 جنيه، بتراجع 0.15 جنيه.

وسجلت البيضة الحمراء 4.29 جنيه، بتراجع 0.21 جنيه.

وبلغ سعر البيضة البلدي 4.92 جنيه، بتراجع 0.23 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل الفول المعبأ 62.02 جنيه للكيلو، بتراجع 2 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ 26.42 جنيه للكيلو، بتراجع 0.29 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس 99.58 جنيه للتر، بتراجع 2.11 جنيه.

وسجل المكرونة المعبأة (400 جرام) 22.56 جنيه، بتراجع 6.21 جنيه.

وسجل المكرونة المعبأة (كيلو) 28.14 جنيه، بتراجع 0.63 جنيه.

وسجل العدس الصحيح 64.36 جنيه للكيلو، بتراجع 4.88 جنيه.

وسجل شاي ليبتون 40 جرام 16.95 جنيه للعبوة، بتراجع 2.15 جنيه.

وسجل زيت الذرة 119.39 جنيه للتر، بتراجع 2.13 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل السكر المعبأ 35.88 جنيه للكيلو، بزيادة 0.25 جنيه.

وسجل المكرونة السائبة 26.42 جنيه للكيلو، بزيادة 0.38 جنيه.

وسجل كرتونة البيض العادي 102.96 جنيه، بزيادة 2.35 جنيه.

وسجل شاي العروسة 40 جرام 11.16 جنيه للعبوة، بزيادة 0.13 جنيه.

وسجل الشاي 245.21 جنيه للكيلو، بزيادة 2.58 جنيه.

وشهدت بقية السلع المدرجة تحركات تقل عن 90 قرشًا، لتُعد مستقرة وفق معيار المقارنة.