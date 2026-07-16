الجيش الأردني يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية

أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس أن دفاعاته الجوية أسقطت 8 صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه الأردن، فيما تتصاعد الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

وأفاد بأن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر الخميس 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة"، مؤكدا عدم وقوع "أي إصابات أو أضرار مادية" وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

وأكد المصدر العسكري أن عملية الاعتراض نُفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، صوناً لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضماناً لسلامة المواطنين.

وبين أن تلك الحوادث لن تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وأمنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء بأعلى درجات الجاهزية، مؤكداً أنها ستتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.