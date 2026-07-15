عاهل الأردن يقدم العزاء لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك خلال زيارة إلى قصر لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ورافق الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، وفد رسمي ضم الأمير فيصل بن الحسين، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

وأعرب الملك عن خالص تعازيه ومواساته لأمير قطر وأسرة الفقيد والشعب القطري، سائلا الله أن يتغمد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.