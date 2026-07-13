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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الالتحاق للعام الدراسي الجديد.. الشروط والتسجيل

تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة
تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة
ولاء عادل
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بدأت أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، في إطار التيسير على الطلاب الراغبين في التقديم، عبر تسجيل البيانات إلكترونيًا وحجز مواعيد أداء الاختبارات الأولية، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل القبول.

اعداد جيل جديد من الضباط 

وتأتي إجراءات التقديم ضمن خطة وزارة الداخلية لإعداد جيل جديد من الضباط، من خلال اختيار العناصر الأكثر كفاءة وتأهيلًا، بما يدعم تطوير المنظومة الأمنية ويعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، مع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

حددت أكاديمية الشرطة عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك ومحمود السمعة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب استيفاء جميع الشروط الصحية والبدنية والسن المقررة، واجتياز الكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية وباقي اختبارات القبول التي تحددها الأكاديمية بنجاح.

التسجيل إلكترونيًا

أتاحت الأكاديمية التقديم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة واختيار موعد الاختبارات الأولية، بما يسهم في تنظيم عملية التقديم وتقليل التكدس، وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين.

صرح أمني وتعليمي عريق

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم المؤسسات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تعود جذورها إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما أُنشئت تحت اسم "مدرسة البوليس"، قبل أن تشهد مراحل متتالية من التطوير لتصبح مؤسسة تعليمية وأمنية متكاملة.

وتضم الأكاديمية حاليًا كليات الشرطة، وبرامج الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، إلى جانب معهد تدريب ضباط الشرطة، بما يعكس دورها في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أحدث المعايير.

تأهيل متكامل لمواجهة التحديات

وتعتمد الأكاديمية على منظومة تعليمية تجمع بين الدراسة القانونية والأمنية والتدريب العسكري والبدني، مع التركيز على تنمية المهارات القيادية والعملية، بما يضمن تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة اللازمة للتعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية الحديثة بكفاءة واحترافية.

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