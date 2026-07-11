بعد قليل.. أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الطلاب للعام 2026 /2027

تعلن أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع يعقد بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، بحضور قيادات وزارة الداخلية والأكاديمية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن الشروط العامة والخاصة للقبول، ومواعيد سحب وتقديم ملفات الالتحاق، إلى جانب استعراض منظومة الاختبارات المحدثة والإجراءات التكنولوجية التي تم تطويرها لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة في اختيار المتقدمين.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أعرق المؤسسات الأمنية والتعليمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1896 تحت اسم “مدرسة البوليس”، قبل أن تشهد على مدار العقود الماضية مراحل متتالية من التطوير والتحديث، جعلتها نموذجًا متقدمًا في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية.

وحرصت الأكاديمية على مواكبة أحدث النظم العلمية والتدريبية العالمية، من خلال تطوير مناهجها التعليمية وبرامجها التدريبية، بما يسهم في إعداد رجل شرطة يتمتع بالكفاءة البدنية والمهارات القتالية، إلى جانب التأهيل القانوني والثقافي والتقني، بما يمكنه من أداء مهامه بكفاءة واحترافية.