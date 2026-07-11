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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 113 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي
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نفذت إدارة مرور الغربية حملة ورصدت مخالفات متنوعة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

 

حملات مرورية 

كان اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، بضبط 113 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

 

ردع مخالفين 

كما شملت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 41 ألفا و580 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات

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