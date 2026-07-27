أتلتيكو مدريد يحسم الجدل بشأن مستقبل ألفاريز

دخل مستقبل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد مرحلة حاسمة، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة خلال كأس العالم، والتي أغضبت جماهير النادي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة أتلتيكو أبلغت اللاعب بأن أمامه خيارين فقط: إما الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد إلى عام 2030، والعمل على استعادة ثقة الجماهير، أو الرحيل إلى نادٍ خارج إسبانيا.

موقف ألفاريز

ويبرز آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمن أبرز المهتمين بضم المهاجم الأرجنتيني، في حين يرفض أتلتيكو بشكل قاطع فكرة انتقاله إلى برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب ليس للبيع حتى مع العروض المالية الكبيرة.

وأضافت الصحيفة أن النادي المدريدي يستلهم تجربة الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي عاد إلى أتلتيكو بعد فترة مع برشلونة واستعاد مكانته بين الجماهير، في رسالة مفادها أن ألفاريز لا يزال يملك فرصة لإصلاح علاقته بالمشجعين إذا قرر البقاء.