لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

تلجأ الفتيات إلى شراء بعض مستحضرات التجميل للحصول على بشرة مشرقة و صافية بمبالغ باهظة الثمن ، لذا نقدم لك تونر طبيعي من مكونات بسيطة من الصبار و الأرز يمكنك استخدام رشّه يومياً على وجهك لتحصل على بشرة مشرقة وناعمة كالزجاج .

المكونات:

نصف كوب من الأرز النيء

كوب واحد من الماء

ملعقة كبيرة من جل الصبار (اختياري لكن يُنصح به)

3 قطرات من فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير:

1. اغسل الأرز بسرعة لإزالة الشوائب.

2. ضعه في وعاء مع كوب الماء.

3. اتركه منقوعاً لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

4. حرّكه قليلاً ثم صفِّ الماء (هذا السائل هو الذي ستستخدمه).

5. أضف جل الصبار وفيتامين E (اختياري) وامزج جيداً.

6. اسكب الخليط في زجاجة بخاخ.

طريقة الاستخدام:

يُرش على الوجه النظيف (صباحاً ومساءً).

يُترك دون شطف أو يُغسل بعد 15 دقيقة.

يُستخدم يومياً للحصول على أفضل النتائج.

الفوائد:

يمنح البشرة إشراقة فورية

يساعد على تخفيف البقع

يقلل من الدهون واللمعان الزائد

يجعل البشرة أكثر نعومة وشدّاً