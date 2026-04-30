محافظ أسوان يستقبل وكيل الأزهر الشريف للتنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية لزيادة الوعى لدى أفراد المجتمع

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الدكتور أيمن عبد الغنى وكيل الأزهر الشريف ، والوفد المرافق له ، وذلك إستكمالاً لسلسلة الجهود الهادفة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية .

وضم الوفد كل من الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان المركزية ، والدكتور صلاح السيد مدير عام الإدارة العامة للتوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ محمد حفنى مدير عام الوعظ بمنطقة أسوان ، والدكتور سيد بسطاوى مدير التعليم الثانوى ، والدكتور مصطفى عبد الجليل مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة .

وأكد الدكتور أيمن عبدالغنى على الإستعداد الكامل لتنظيم البرامج الدعوية والتثقيفية الهادفة بالتنسيق مع المحافظة بما يخدم القضايا المجتمعية ويعزز قيم الولاء والإنتماء بين المواطنين ، ويساهم فى بناء وعى دينى مستنير لدى أفراد المجتمع .

ومن جانبه أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره للدور الوطنى المحورى الذى يقوم به أحمد الطيب فى قيادة الأزهر الشريف ، وترسيخ منهج الوسطية والإعتدال ، ونشر صحيح الدين داخل المجتمع .

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن ، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز الإستقرار المجتمعى حيث أن التعاون مع المؤسسات الدينية يمثل ركيزة أساسية فى جهود بناء الإنسان ، ودعم مسارات التنمية الشاملة ، تواكباً مع توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى تعزيز الوعى وترسيخ الهوية الوطنية .