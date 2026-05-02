علاء عبد الغني: اعتراض عبد الله السعيد على التبديل لا يبرر رد فعله

علق علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، على لقطة اعتراض عبد الله السعيد بعد ما تم استبداله خلال مباراة الأهلي، اللي انتهت بخسارة الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا إن المشهد ده مش جديد على اللاعب وبيحصل منه بشكل متكرر.

وأوضح عبد الغني خلال لقائه مع الإعلاميين محمد طارق أضا وإيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»،

إن عبد الله السعيد اعترض على قرار تبديله للمرة الثامنة هذا الموسم، مشيرًا إلى إنه سبق وكرر نفس التصرف في مباراة إنبي الماضية، لكن وقتها المدير الفني معتمد جمال اكتفى بالنظر له فقط من غير أي رد فعل قوي.

وأضاف عبد الغني إن عبد الله السعيد لاعب كبير واسم مهم وليه شعبية كبيرة بين الجماهير، لكن في نفس الوقت أكد إن تصرفه في مباراة الأهلي كان خطأ، خاصة في ظل أهمية اللقاء وضغط الجماهير الكبير، موضحًا إن اللاعب كان واضح إنه مش عايز يخرج من الملعب.

واختتم عبد الغني تصريحاته إن الحالة الانفعالية اللي ظهر بها عبد الله السعيد ممكن تكون نتيجة الضغط الجماهيري وأهمية مباراة القمة، لكن في النهاية ده لا يبرر رد الفعل، خصوصًا إن التبديل قرار فني لازم يتم احترامه داخل الملعب.