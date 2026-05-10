شعبة الدواجن تكشف مفاجأة عن الأسعار في هذا الموعد

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بـالغرفة التجارية بالجيزة، أن مقطع الفيديو المتداول بشأن ظهور كميات كبيرة من الدواجن النافقة داخل إحدى المزارع بمحافظة الجيزة، لا يتعلق بمحاولة طرحها للبيع للمواطنين كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%

وأوضح سامح السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وسارة سامي عبر قناة صدى البلد، أن الدواجن الظاهرة في الفيديو نافقة بالفعل، لكنها كانت في طريقها إلى وحدات معالجة متخصصة تُعرف باسم الكوكير، وهي وحدات معتمدة لتحويل النافق ومخلفات المجازر إلى بروتين حيواني يدخل في صناعة أعلاف الأسماك، مؤكدًا أن هذا النظام متبع عالميًا ولا يمثل خطورة حال الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية.

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تعود إلى عشوائية نقل هذه الدواجن وعدم استخراج التصاريح البيطرية اللازمة، ما تسبب في إثارة الجدل وإعطاء انطباع خاطئ بأنها مخصصة للاستهلاك الآدمي.

ونصح رئيس شعبة الدواجن المواطنين بشراء الدواجن المبردة والمجمدة من المجازر المعتمدة، لأنها تخضع للرقابة والكشف البيطري، محذرًا من الذبح العشوائي داخل محلات الطيور الحية.

كما طمأن المواطنين بشأن الأسعار، مؤكدًا استقرار سوق الدواجن وتوقع انخفاض الأسعار بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود فائض إنتاج يقدر بحوالي 200 مليون فرخة، إلى جانب زيادة المعروض من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.