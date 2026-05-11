قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب جزر فيجي
دعاء السفر للحج مكتوب كاملا.. أفضل الأدعية المستحبة أثناء ذهابك لبيت الله الحرام
تراجع جماعي.. أسعار العملات العربية في مصر
بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
رولز رويس كولينان تظهر بتعديلات جديدة من MANSORY.. صور
فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتانا
لا وعود ولا ضمانات.. نتنياهو يكشف ما دار في محادثاته مع ترامب حول إيران
موقف محمد عبد المنعم.. الأهلي يترقب واللاعب يتمسك بأوروبا
عيد الأضحى 2026.. هل يجوز الاشتراك في شراء خروف الأضحية؟
سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر صوت قوي للتعاون والتفاهم
بينها أقل من أجرة التوك توك.. أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الآخيرة
نتنياهو يفتح جبهة اتهامات جديدة: الصين دعمت برنامج الصواريخ الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن تعود للانخفاض التدريجي بعد ارتفاعات متتالية فى سعر الكيلو بالمزرعة، وذلك بسبب الاستقرار والوفرة في الإنتاج المحلي بعد هبوط الأعلاف


أسعار الدواجن اليوم

عاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   86 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  90 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 100 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 75 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 89 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيه وتصل للمستهلك 108 جنيهات.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110جنيهات.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جنيها جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 95جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها


البيض خلال عامي 2026 و2027.


ومن جانبه، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن قطاع الثروة الداجنة في مصر يشهد حالة من الاستقرار والوفرة في الإنتاج ، نافيًا ما يتردد حول وجود أزمات في توفر الأعلاف أو زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الراهن.

وحول تطور تكلفة الإنتاج، أوضح "السيد"، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أسعار الأعلاف شهدت تقلبات حادة خلال السنوات الست الماضية؛ حيث استقر سعر طن العلف حاليًا ما بين 22 و24 ألف جنيه، وهو رقم يقل كثيرًا عما سُجل في سنوات الذروة والأزمات السابقة حين تجاوز الطن حاجز الـ 35 ألف جنيه نتيجة تحديات تدبير العملة.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، التفاوت السعري مقارنة بعام 2020، حين كان الطن يتراوح بين 13 و15 ألف جنيه، إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلًا عن الزيادات التي طرأت على أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية التي وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى نحو 300%.
وطمأن المواطنين بأن الإنتاج الداجني المصري في أقوى حالاته، مؤكدًا على وجود فائض يومي ضخم، مما سمح لمصر بفتح أسواق تصديرية جديدة وشحن دفعات إلى دول مثل قطر والكويت، مع استمرار المفاوضات الجارية للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما طمأن المواطنين بشأن الأسعار، مؤكدًا استقرار سوق الدواجن وتوقع انخفاض الأسعار بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود فائض إنتاج يقدر بحوالى 200 مليون فرخة، إلى جانب زيادة المعروض من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.

أسعار الدواجن الأعلاف الدواجن البيضاء الدواجن الساسو المزرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

أصحاب المعاشات

لجنة برلمانية توصي بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك

استثمار فاخر.. كيف تحولت المقابر في مصر إلى سوق بملايين الجنيهات؟

مقابر الـVIP تغزو السوق .. كومباوندات فندقية لرفاهية ما بعد الموت والأسعار مفاجأة

ترشيحاتنا

انهيار جدار منزل

مصرع طفل وإصابة والده وشقيقه سقط عليهم حائط منزل في قنا

صورة الشاب الضحية

مصرع شاب على يد زميله بطعنات في المحلة

أرشيفية

إحالة تشكيل عصابي لتزوير تراخيص سيارات الجمارك إلى الجنايات.. خاص

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد