إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب.

وذلك ضمن أعمال المرحلة الاولى من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في سابع أيام المرحلة الأولى من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٨١ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٣ ألآف و ٧٥٣ متراً و ٥ قيراطاً و ٢٢ سهماً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ١١ حالة تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٥ قيراطاً و ٢٢ سهماً بمركز (بلبيس- فاقوس- الحسينية- الزقازيق ).

كما أسفرت الحملة عن إزالة ٧٠ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ٣ الآف و ٧٥٣ متراً.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.