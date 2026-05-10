هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بضائع بمقذوف شمال شرقي الدوحة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة بحرية بريطانية، قالت إن هناك بلاغ عن حادث على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة، وأن ناقلة بضائع سائبة أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول.



وأوضحت أن اندلاع حريق على متن ناقلة البضائع وتمت السيطرة عليه دون إصابات، و لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي جراء الحادث.

مضيق هرمز



وفي وقت سابق أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، لهجمات خطيرة إيرانية حينما حاولت عبور مضيق هرمز.

استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل



وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إنه "تلقى مركز عمليات التجارة البحرية بلاغاً عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد مصدر موثوق بأن السفينة التجارية تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول".