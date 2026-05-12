رئيس الأركان الأمريكي: يوجد أكثر من 1.8 مليون جندي داخل الجيش

أكد رئيس الأركان الأمريكي أن الجيش الأمريكي يضم أكثر من 1.8 مليون جندي، مشيرًا إلى أن هذا العدد يعكس حجم القوة العسكرية الكبيرة التي تمتلكها الولايات المتحدة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية حول العالم.

أزمات متشابكة وتغيرات متسارعة في المشهد العالمي

وأوضح أن واشنطن تعمل في الوقت الحالي في أجواء دولية معقدة للغاية، وسط أزمات متشابكة وتغيرات متسارعة في المشهد العالمي، ما يفرض ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد الدائم.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي أن هناك توجهًا واضحًا داخل المؤسسة العسكرية نحو تحديث القاعدة الصناعية والدفاعية، بما يضمن تطوير قدرات الإنتاج العسكري وتعزيز كفاءة منظومات التسليح المختلفة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأمريكية بحاجة مستمرة إلى التطوير والتحديث، سواء على مستوى التدريب أو المعدات أو الهيكل العسكري، لمواكبة طبيعة التحديات الحديثة والمتغيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يمر بمرحلة شديدة التعقيد، وهو ما يتطلب خططًا دفاعية مرنة وتحديثًا مستمرًا للقدرات العسكرية لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار.