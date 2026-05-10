الجيش الأمريكي يعلن العثور على جثة أحد جنوده المفقودين في المغرب

نجح الجيش الأمريكي في العثور على جثة أحد الجنديين اللذين فُقدا خلال مشاركتهما في مناورات “الأسد الإفريقي 2026” قرب منطقة كاب درعة جنوب المغرب.



وذكرت القيادة الأمريكية في أوروبا وإفريقيا في بيان بها أن فرق البحث الأمريكية، تمكنت من العثور على الجندي بالقرب من الساحل، على مسافة تقارب ميلاً واحداً من مكان اختفائه.



وأشار البيان إلى أنه تم التعرف على هوية الجندي، وهو الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور، البالغ من العمر 27 سنة، وينحدر من ولاية فرجينيا الأمريكية.



وشدد البيان على أن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على الجندي الثاني المفقود،

حيث تشارك في العملية أكثر من ألف عنصر من القوات الأمريكية والمغربية، مدعومين بوسائل جوية وبحرية وبرية.