موقف حسين الشحات يقلق الأهلي قبل مواجهة المصري الحاسمة في الدوري

يخضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان على إصابته في الكتف، إلى جانب نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي موقف اللاعب النهائي من المشاركة في مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لموقعة الحسم أمام المصري

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج.

صراع مشتعل على لقب الدوري

وتشهد الجولة الأخيرة منافسة قوية على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز نظيره سموحة، بالتزامن مع مواجهة الأهلي والمصري.

توروب يعود لقيادة تدريبات الأهلي

وعلى جانب آخر، عاد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد سفره إلى الدنمارك عقب مباراة إنبي مباشرة بسبب ظروف أسرية.

وقاد توروب تدريبات الفريق أمس، الاثنين، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المصري في ختام مشوار الدوري.