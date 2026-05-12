ناقدة: جميع لاعبي الأهلي المعارين يعودون نهاية الموسم لحسم مصيرهم

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل جديدة تخص ملف اللاعبين المعارين داخل النادي الأهلي، موضحة أن جميع الإعارات كانت قصيرة المدى حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت ريهام حمدي خلال برنامج “ملعب ON” أن جميع اللاعبين الذين خرجوا من الأهلي تمت إعارتهم لمدة 6 أشهر فقط، وليس لمدة موسم أو موسم ونصف كما تردد، مؤكدة أنه مع نهاية بطولة الدوري سيعود كل اللاعبين إلى النادي، على أن يتم بعدها حسم مصيرهم ودراسة العروض المقدمة لهم.

وأضافت أن النادي الوحيد الذي تواصل بشكل رسمي لطلب تمديد إعارة أحد اللاعبين هو سيراميكا كليوباترا، حيث طلب استمرار إعارة اللاعب كريم الدبيس لمدة موسم إضافي.

واختتمت بأن القرار النهائي لم يُحسم بعد، مشيرة إلى أن إدارة الأهلي ستتخذ موقفها النهائي بشأن جميع الملفات عقب نهاية الموسم.