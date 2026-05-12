قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شرط واحد يفصل أكرم توفيق عن العودة للأهلي.. والإدارة تحسم موقفها النهائي.. اعرف التفاصيل الكاملة

أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمود أحمد

عاد اسم أكرم توفيق ليتصدر المشهد داخل النادي الأهلي من جديد بعدما بدأت الإدارة الحمراء دراسة إمكانية استعادة لاعبها السابق خلال الموسم المقبل في ظل حاجة الفريق لعناصر تمتلك المرونة التكتيكية والخبرة الكبيرة داخل غرفة الملابس.

ورغم الترحيب المبدئي بعودة اللاعب فإن الأهلي وضع منذ البداية قواعد واضحة للتعامل مع الملف في إطار السياسة الجديدة التي تعتمدها الإدارة في التعاقدات والتي تقوم على تقليل النفقات وعدم الدخول في صفقات مالية معقدة خصوصًا بعد المواسم الأخيرة التي شهدت إنفاقًا ضخمًا لتدعيم الفريق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأهلي لا يمانع استعادة أكرم توفيق لكنه ربط إتمام الصفقة بشرط وصفه البعض داخل القلعة الحمراء بالحاسم وهو ألا يتحمل النادي أي مقابل مالي لنادي الشمال القطري.

العودة المجانية

الإدارة الحمراء أبلغت المقربين من اللاعب بشكل واضح أن الباب مفتوح أمام عودته لكن بشرط إنهاء علاقته بالنادي القطري بشكل مجاني بحيث ينتقل إلى الأهلي لاعبًا حرًا دون دفع أي رسوم انتقال.

الأهلي يرى أن هذا الشرط يمثل نقطة أساسية في الملف خاصة أن النادي لا يرغب في الدخول بمفاوضات مالية مع الشمال القطري أو دفع أرقام كبيرة لاستعادة لاعب سبق أن رحل مجانًا بعد نهاية عقده.

ويستند مسؤولو الأهلي في هذا التوجه إلى النموذج الذي تم تطبيقه سابقًا مع المغربي أشرف بن شرقي حين نجح النادي في ضمه خلال يناير 2025 بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري لينضم إلى الفريق دون تحمل أي مقابل انتقال.

الإدارة تعتبر أن هذا النموذج هو الأنسب في الوقت الحالي خصوصًا مع ضغط الميزانية والحاجة لتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد المالية من أجل صفقات أخرى يراها الجهاز الفني أكثر أولوية.

لماذا عاد اسم أكرم توفيق؟

طرح فكرة استعادة أكرم توفيق داخل الأهلي لم يأت من فراغ بل نتيجة عدة عوامل فنية فرضت نفسها بقوة خلال الفترة الأخيرة.

أبرز هذه العوامل يتمثل في قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز داخل الملعب وهي ميزة يفتقدها الفريق نسبيًا في بعض المراكز خاصة بعد الإصابات المتكررة وتراجع مستوى بعض العناصر.

أكرم يستطيع اللعب في وسط الملعب الدفاعي والظهير الأيمن وأحيانًا كقلب دفاع ثالث وهو ما يمنح أي مدرب مرونة تكتيكية كبيرة خلال الموسم الطويل المزدحم بالمباريات المحلية والقارية.

كما أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة داخل الأهلي ويعرف طبيعة الضغوط الجماهيرية والبطولات ما يجعله خيارًا مريحًا للإدارة مقارنة بالتعاقد مع لاعب أجنبي أو محلي يحتاج وقتًا للتأقلم.

الأهلي يترقب.. والقرار بيد اللاعب

حتى الآن لم يدخل الأهلي في مفاوضات رسمية مباشرة مع الشمال القطري إذ تفضل الإدارة انتظار خطوة اللاعب أولًا ومعرفة مدى قدرته على إنهاء ارتباطه بالنادي القطري.

مصادر داخل القلعة الحمراء أكدت أن الأهلي أبلغ اللاعب بشكل غير مباشر بأنه سيحصل على عقد جيد حال إتمام عودته لكن بشرط تحقيق المعادلة التي يريدها النادي

وفي حال فشل أكرم توفيق في التوصل لاتفاق يسمح له بالرحيل المجاني فإن الأهلي سيتراجع عن الصفقة بشكل كامل خاصة أن الإدارة لا ترغب في تكرار سيناريوهات سابقة دفعت خلالها مبالغ كبيرة لاستعادة لاعبين كانوا داخل النادي من الأساس.

هذا الموقف يعكس بوضوح الطريقة التي تُدار بها التعاقدات حاليًا داخل الأهلي حيث أصبحت الحسابات المالية جزءًا أساسيًا من أي قرار فني.

سياسة جديدة داخل الأهلي

ملف أكرم توفيق يكشف عن ملامح السياسة الجديدة التي تحاول إدارة الأهلي ترسيخها خلال المرحلة المقبلة والتي تقوم على عدة مبادئ واضحة منها عدم المبالغة في الإنفاق على الصفقات المحلية واستغلال فرص اللاعبين المتاحين مجانًا والتركيز على العناصر متعددة الاستخدامات وتقليل المخاطر المالية في التعاقدات ومنح الأولوية للاعبين أصحاب الخبرات السابقة داخل النادي.

ويبدو أن الإدارة بقيادة لجنة الكرة الجديدة تسعى لبناء فريق أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية دون التأثير على الجودة الفنية المطلوبة للمنافسة محليًا وقاريًا.

إعادة هيكلة واسعة داخل قطاع الكرة

تزامن طرح اسم أكرم توفيق مع التحركات الإدارية الكبيرة التي يشهدها الأهلي حاليًا لإعادة هيكلة قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويعقد ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس سلسلة اجتماعات مكثفة لحسم شكل الهيكل الإداري والفني المنتظر الإعلان عنه رسميًا يوم 21 مايو الجاري.

كما بدأ عصام سراج الدين مهامه رسميًا كمدير للتعاقدات في خطوة تؤكد اتجاه الأهلي نحو إعادة تنظيم ملف الصفقات بشكل أكثر احترافية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه يتحرك النادي لحسم ملف الجهاز الفني الجديد حيث تم تأجيل الجلسة الحاسمة مع وكيل المدرب الدنماركي ييس توروب إلى ما بعد مباراة المصري البورسعيدي مع وجود اتصالات ودية بالفعل مع بعض الأسماء المرشحة لخلافته.

احتياجات فنية تدعم فكرة عودة أكرم

داخل الجهاز الفني هناك قناعة بأن الفريق يحتاج إلى لاعب يمتلك شخصية قتالية وقدرة على تغطية أكثر من مركز خاصة مع ضغط البطولات والإصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم.

كما أن احتمالية رحيل بعض اللاعبين أو إعادة ترتيب بعض المراكز تجعل فكرة استعادة أكرم توفيق مطروحة بقوة خصوصًا أنه لن يحتاج لفترة تأقلم وسيكون جاهزًا فنيًا وذهنيًا للمشاركة سريعًا.

لكن في المقابل تبقى الإدارة متمسكة بموقفها المالي الصارم وهو ما يجعل الكرة الآن في ملعب اللاعب وناديه القطري.

أكرم توفيق النادي الأهلي الأهلي الشمال القطري ياسين منصور سيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

مخدرات

القبض على 5 أشخاص غسلوا 350 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

المتهمون وأمامهم المضبوطات

بـ111 مليون جنيه.. ضبط 600 كيلو مخدرات و35 ألف قرص و52 سلاحا ناريا.. صور

المضبوطات

الداخلية: ضبط 19 طن زيت وسمن تفتقد للاشتراطات الصحية في الغربية

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد