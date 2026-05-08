الأهلي لم يتواصل مع بتروجت لضم بدر موسى.. وأكرم توفيق يقترب من العودة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن بدر موسى جناح فريق بتروجت لاعب جيد وقدم مستوى مميز، لكن كل ما ذكر عن وجود اهتمام رسمي من جانب النادي الأهلي لضمه في الصيف المقبل كلام غير صحيح على الاطلاق حتى الآن.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: تواصلنا مع مسئولي الأهلي وتأكدنا أنه لم يحدث أي تواصل رسمي مع بتروجت لضم بدر موسى.

وأضاف: حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات، للتعاقد مع لاعب بتروجت، والذي يقدم مستوى جيد.

وأشار إلى أن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري قد يكون أول صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، وهناك تواصل مستمر لحسم الصفقة، ليكون بدلا للمالي آليو ديانج الذي سيرحل عقب لقاء المصري.

وتابع: هناك بعض الأصوات داخل الأهلي طالبت بعودة حمدي فتحي، لكن هناك بعض العوائق منها عامل السن، ولم يتم التحرك مطلقا لإعادة اللاعب حتى الآن.