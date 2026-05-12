أحمد شوبير يطمئن جماهير الأهلي على حسين الشحات وإمام عاشور

كشف الإعلامي احمد شوبير عن آخر مستجدات الحالة الطبية داخل النادي الأهلي، موضحًا أن قائمة الإصابات بدأت في التحسن تدريجيًا قبل المرحلة المقبلة من الموسم.

وقال شوبير إن مصطفى شوبير بات قريبًا من العودة، حيث يفصله حوالي 3 أيام فقط عن الانتظام في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.



وأضاف أن حسين الشحات كان من المفترض أن يشارك في مران الفريق، لكنه شعر بآلام في الكتف، ومن المتوقع عودته خلال يوم أو يومين.

كما أوضح أن إمام عاشور ما زال يعاني من آثار كدمة في الركبة، ويحتاج أيضًا لمدة يوم أو يومين قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن أحمد بيكهام يعاني من دور برد خفيف إلى جانب إصابة في العضلة الضامة، وسيتم تحديد موعد عودته خلال 3 أيام، بينما يعاني كريم فؤاد من نزلة برد بسيطة وحالته مطمئنة.