حسين الشحات يبدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن حسين الشحات، لاعب الفريق، بدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات الجماعية للأهلي مساء اليوم.
وأوضح جاب الله أن الشحات بدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.
إصابة حسين الشحات
كان الشحات قد تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة إنبي، وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة منعًا لتفاقم الإصابة، وأدى تدريبات علاجية قبل الانتظام في المران.
كان الفريق قد خاض مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.