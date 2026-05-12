حسين الشحات يبدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن حسين الشحات، لاعب الفريق، بدأ المشاركة تدريجيًّا في ‏التدريبات الجماعية للأهلي مساء اليوم.‏

وأوضح جاب الله أن الشحات بدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف، ‏تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

إصابة حسين الشحات

كان الشحات قد تعرض للإصابة في الكتف خلال مباراة إنبي، وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة منعًا لتفاقم ‏الإصابة، وأدى تدريبات علاجية قبل الانتظام في المران.‏

كان الفريق قد خاض مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة ‏المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات الموسم.‏



